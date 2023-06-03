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Появилось видео столкновения машин на Софийской

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Правоохранители задержали 37-летнего водителя грузовика.

На Софийской улице сегодня, 3 июня, произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись 13 автомобилей. Видео с моментом аварии опубликовали в tg-канале "Петербургская полиция". 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, водитель грузового автомобиля Iveco не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался минимум в 12 машин. 

Правоохранители задержали 37-летнего автомобилиста.  Ему предстоит пройти медосвидетельствование и ответить на вопросы полиции. Прокуратура проводит проверку.

В аварии пострадали 16 человек. В больницу доставили 11 пациентов.

Ранее на Piter.tv: из-за массовой аварии на Софийской улице несколько автобусов свернут с привычного маршрута.

Видео: Телеграм / Петербургская полиция

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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