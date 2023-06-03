Появилось видео столкновения машин на Софийской

Правоохранители задержали 37-летнего водителя грузовика.

На Софийской улице сегодня, 3 июня, произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись 13 автомобилей. Видео с моментом аварии опубликовали в tg-канале "Петербургская полиция".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, водитель грузового автомобиля Iveco не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался минимум в 12 машин.

Правоохранители задержали 37-летнего автомобилиста. Ему предстоит пройти медосвидетельствование и ответить на вопросы полиции. Прокуратура проводит проверку.

В аварии пострадали 16 человек. В больницу доставили 11 пациентов.

Ранее на Piter.tv: из-за массовой аварии на Софийской улице несколько автобусов свернут с привычного маршрута.

Видео: Телеграм / Петербургская полиция