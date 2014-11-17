Из-за массовой аварии на Софийской улице несколько автобусов свернут с привычного маршрута

Движение осуществляется по самопроизвольным объездам.

Сегодня, 3 июня, на Софийской улице произошла массовая авария. Пострадали 16 человек. В связи с ДТП несколько автобусов свернут с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Уважаемые пассажиры, 03.06.2023 в связи с массовым ДТП на Софийской ул. движение общественного транспорта по автобусным маршрутам N11, 12, 31, 56, 57, 76, 91, 95, 114, 116, 140, 239, 288 осуществляется по самопроизвольным объездам. Просим пассажиров учитывать данную информацию в планировании маршрутов. Пресс-служба комитета по транспорту

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика, который вылетел на полосу встречного движения. Участниками аварии стали 13 автомобилей.

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Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Сант-Петербург