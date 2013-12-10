На Челябинской улице в ДТП погиб житель Ленобласти

Водитель "Мерседеса" скончался на месте аварии от полученных травм.

В Красногвардейском районе в пятницу, 2 июня, столкнулись две иномарки. Инцидент произошел на Челябинской улице у дома № 3. В результате случившегося погиб 58-летний автомобилист.

По информации Piter.tv, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с "Вольво", за рулем которой находился 67-летний мужчина.

Водитель "Мерседеса" скончался на месте аварии от полученных травм. Добавим, что за последний год мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: юная петербурженка выпала с балкона многоэтажки на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.tv