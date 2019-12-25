Юная петербурженка выпала с балкона многоэтажки на Авиаконструкторов

Сейчас девочка находится в реанимации.

В Приморском районе ученица шестого класса выпала с балкона с высоты десятого этажа. Инцидент произошел накануне вечером, 2 июня, на проспекте Авиаконструкторов, 39.

По информации Piter.tv, пострадавшая выжила. Сейчас девочка находится в реанимации. У 13-летней школьницы диагностировали катотравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы и ушибы. Ребенок лежит в реанимации.

Добавим,, что девочка живет с мамой. На учете в ОДН и ПНД не состоит.

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Фото: Piter.tv