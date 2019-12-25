В Петергофе школьника покусала бездомная собака

У ребенка диагностировали укушенную рану верхней трети правой голени.

В Петродворцовом районе мальчика покусала бездомная собака. Инцидент произошел в Петергофе на Ораниенбаумском шоссе у дома 11 в пятницу, 2 июня.

По информации Piter.tv, 15-летнего подростка доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали укушенную рану верхней трети правой голени. Школьник находится в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: жителю Омской улицы оторвало руку во время поджога дымовой шашки.

Фото: Pxhere