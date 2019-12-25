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В Петергофе школьника покусала бездомная собака
Сегодня, 10:38
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В Петергофе школьника покусала бездомная собака

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У ребенка диагностировали укушенную рану верхней  трети правой голени.

В Петродворцовом районе мальчика покусала бездомная собака. Инцидент произошел в Петергофе на Ораниенбаумском шоссе у дома 11 в пятницу, 2 июня.

По информации Piter.tv, 15-летнего подростка доставили в детскую больницу. У ребенка диагностировали укушенную рану верхней  трети правой голени. Школьник находится  в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: жителю Омской улицы оторвало руку во время поджога дымовой шашки.

Фото: Pxhere

Теги: бездомная собака, петергоф, покусала собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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