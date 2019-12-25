Жителю Омской улицы оторвало руку во время поджога дымовой шашки

В пятницу, 2 июня, 40-летний мужчина лишился руку во время поджога безоболочной дымовой шашки, которую он нашел в мусорном контейнере. По информации Piter.tv, инцидент произошел на Омской улице в доме № 26-99.
Житель Петербурга решил поджечь пиротехническое средство прямо на лестничной клетке. В результате его действий произошел взрыв. Горожанину оторвало руку.
Мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, размозжение кисти, частичный отрыв одного пальца, открытые переломы, травматический шок. Пациент находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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