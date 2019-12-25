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Участниками ДТП на Софийской стали 13 автомобилей
Сегодня, 10:00
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Участниками ДТП на Софийской стали 13 автомобилей

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В больницу доставили 11 пострадавших.

Появились подробности ДТП во Фрунзенском районе. Участниками аварии стали 13 машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Инцидент произошел в 08:43. На Софийской улице у дома № 52 произошла массовая авария. В результате случившегося пострадали 16 человек, 11 из них попали  в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с места аварии на Софийской улице.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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