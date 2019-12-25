Участниками ДТП на Софийской стали 13 автомобилей

В больницу доставили 11 пострадавших.

Появились подробности ДТП во Фрунзенском районе. Участниками аварии стали 13 машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 08:43. На Софийской улице у дома № 52 произошла массовая авария. В результате случившегося пострадали 16 человек, 11 из них попали в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. К ликвидации последствий ДТП привлекалось от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с места аварии на Софийской улице.

Фото: Piter.tv