Стало известно, кто спровоцировал массовое ДТП на Софийской улице

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП. В аварии на Софийской улице столкнулись 13 автомобилей. Среди пострадавших есть двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, в ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое детей, 2006 и 2016 года рождения. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура и полиция проводят проверку. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург