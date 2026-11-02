В Петербурге представили фильм "Новый дом", который рассказывает о жизни после заключения

В Санкт-Петербурге прошел предпоказ фильма "Новый дом" режиссера и сценариста Никиты Грушина. Картина рассказывает о женщине, которая после семи лет заключения пытается вернуться к обычной жизни.

В Петербурге в кинотеатре "Аврора" прошел предпоказ фильма "Новый дом". История рассказывает об Анне Суворовой, которая после семи лет в заключении пытается заново выстроить свою жизнь. Главную героиню сыграла Дарья Савельева, а также в фильме снялись Александр Яценко, Петар Зекавица, Наталья Батрак, Владимир Виноградов. Создатели смогли показать, что изменить жизнь к лучшему никогда не поздно и это всегда в руках человека.

Все начинается с истории, которая к тебе приходит. Лично я хочу поднимать темы, которые меня волнуют. Когда мне попалась тема, связанная с женщинами, которые уходят из столь отдаленных мест лишения свободы, а также со стариками, она меня сразу заволновала, и я решила в нее погрузиться, попасть. Дарья Савельева, актриса, исполнила роль Анны Суворовой

Идея "Нового дома" появилась у режиссера Никиты Грушина после работы над короткометражным фильмом о бывшей наркозависимой, которая переезжает в другой город и пытается начать жизнь заново, но хронометража короткого метра оказалось недостаточно, чтобы подробно раскрыть дальнейший путь человека. Режиссеру было важно показать, как человек адаптируется к новой жизни, с каким трудностями сталкивается и как его принимает общество.

Все началось с моей последней короткометражки о бывшей наркозависимой, которая переехала в новый город, завязала с употреблением и начинает новую жизнь. В коротком метре из-за хронометража мало что можно рассказать, и скорее он был про то, какое состояние она переживает при первых шагах. После того как я закончил работу над фильмом, захотелось пойти дальше и рассказать полноценную историю, чтоб показать не только ее состояние, но и то, как она будет вставать на ноги. Никита Грушин, режиссер и сценарист фильма "Новый дом"

Во время работы над картиной Никита Грушин познакомился с благотворительным фондом, который помогает женщинам после выхода из мест заключения. Истории его участниц позволили лучше понять трудности возвращения в общество и предубеждения, с которыми сталкиваются бывшие заключенные.

Наверное, такая гениальная мысль фильма, что в жизни могут происходить плохие события, тяжелые, которые будут висеть грузом на тебе. И можно позволить этим негативным чувствам съесть себя изнутри, находиться в сожалении о себе или о каком-то событии, а можно превратить это в энергию, направленную на созидание, то есть найти в этом опору, потому что в этом тоже может быть много силы. Никита Грушин, режиссер и сценарист фильма "Новый дом"

В широкий прокат фильм выйдет 12 ноября 2026 года

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV