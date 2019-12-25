Петербуржец получил 4 года колонии за нападение на инспектора ДПС на месте аварии

Полицейский получил перелом нижней стенки правой глазницы и другие повреждения.

Красногвардейский райсуд приговорил Миртохида Гасанова к сроку в колонии за нападение на инспектора ДПС и повреждение чужого автомобиля после ДТП. Об этом сообщила объединенная пресс‑служба городских судов.

Происшествие произошло 23 января 2026 года на проспекте Шаумяна. Гасанов находился в качестве пассажира в автомобиле Mercedes‑Benz, который попал в ДТП с машиной Volkswagen Polo. В порыве злости мужчина ударил кулаком по лобовому стеклу иномарки. Ущерб, причиненный водителю Volkswagen, составил 23 480 рублей.

Ситуация получила дальнейшее развитие при оформлении аварии: Гасанову не понравилось, как действуют сотрудники ДПС, и он нанёс удар кулаком в лицо инспектору. В результате полицейский получил перелом нижней стенки правой глазницы, а также кровоподтеки на переносице и под правым глазом. Медики квалифицировали травмы как вред здоровью средней тяжести.

Гасанов полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд учел, что у мужчины уже есть условный срок и не отбыл наказание до конца. В итоге, ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что в колонию отправили рецидивиста, ударившего полицейского в центре Петербурга.

Фото: пресс-служба объединенная пресс‑служба городских судов