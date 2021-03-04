График работы общественного транспорта изменится в Петербурге 3 и 4 ноября

Изменения в графике затронут автобусы, троллейбусы и трамваи.

В Северной столице скорректируют расписание наземного и пригородного транспорта в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Согласно изменениям, 3 ноября движение автобусов, трамваев, троллейбусов и электричек будет организовано по графику буднего дня, а 4 ноября — по воскресному расписанию. Изменения затронут городские маршруты и пригородные поезда.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуют заранее уточнять расписание, чтобы избежать неудобств и не опоздать на важные встречи или на работу, а также при поездках за город. Напомним, что 3 ноября продолжительность рабочего дня по всей стране сократят на один час.

Ранее мы сообщали, что в автобусах Петербурга могут внедрить постоянную систему оценки водителей пассажирами.

Фото: Piter.TV