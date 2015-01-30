В Петербурге в праздники изменят график автобусов и троллейбусов

7 и 8 марта транспорт будет курсировать по графику воскресенья.

С пятницы по понедельник, с 5 по 8 марта, расписание наземного пассажирского транспорта в Петербурге изменят в связи с праздничными днями. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Изменения также коснутся пригородных автобусов и электричек. Отмечается, что в пятницу и субботу трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы проработают по обычному расписанию, 7 и 8 марта транспорт будет курсировать по графику воскресенья.

5 марта электрички будут работать по пятничному расписанию, 6 и 7 числа – по субботнему, а 8 марта – по воскресному.

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Фото: Piter.tv