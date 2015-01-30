В Петербурге в праздники изменят график автобусов и троллейбусов

С пятницы по понедельник, с 5 по 8 марта, расписание наземного пассажирского транспорта в Петербурге изменят в связи с праздничными днями. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Изменения также коснутся пригородных автобусов и электричек. Отмечается, что в пятницу и субботу трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы проработают по обычному расписанию, 7 и 8 марта транспорт будет курсировать по графику воскресенья.
5 марта электрички будут работать по пятничному расписанию, 6 и 7 числа – по субботнему, а 8 марта – по воскресному.
Ранее мы писали, что в массовой аварии на КАД пострадали трое.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все