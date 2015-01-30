В массовой аварии на КАД пострадали трое

Авария произошла рано утром на 91-м километре.

В четверг, 4 марта, на 91-м километре КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ведомство обслуживает трассу.

Авария произошла около семи часов утра: столкнулись 7 легковых машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате пострадали три человека. ДТП спровоцировало двухкилометровую пробку. На месте работали ГИБДД и бригады скорой помощи. Достоверной информации о состоянии пострадавших пока нет. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что трасса обработана противогололедными материалами.

В соцсетях горожане заметили, что участок "гиблый" – там часто происходят аварии, однако, в чем причина – неизвестно.

Ранее мы писали, что СЗТП организовала проверку по факту частичного подтопления судна в Петербурге.

Видео: vk.com/spb_today