СЗТП организовала проверку по факту частичного подтопления судна в Петербурге

Судно "Соболь" подтопило сегодня в акватории Малой Невы.

Вечером в четверг, 4 марта, по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку по факту частичного подтопления судна "Соболь" в Петербурге, сообщила пресс-служба СЗТП.

Судно подтопило сегодня в акватории Малой Невы: обошлось без пострадавших и загрязнения окружающей среды. На место происшествия прибыл сотрудник транспортной прокуратуры. Отмечается, что ведомство решит, реагировать на инцидент или нет, после завершения проверки.

Ранее мы писали, что на набережной Макарова ушло на дно старое судно. Старое, ржавое и все в пробоинах судно ушло на дно в Малой Неве. Чтобы его достать, к набережной пригнали кран.

Фото: ВКонтакте / "Неизданное | Санкт-Петербург"