В настоящий момент сотрудники петербургской транспортной прокуратуры проводят проверку по данному инциденту.

На Малой Неве двое пассажиров выпали из катера. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской транспортной прокуратуры (СЗТП).

Инцидент произошёл в ночь на 1 июля в акватории реки Малая Нева за Тучковым мостом. По предварительным данным, крепления сидений катера оторвались. В результате чего мужчина с женщиной выпали за борт. Судоводитель помог им вернуться на катер и доставил в яхт-клуб.

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Фото: pixabay.com