На Петровской косе создадут межвузовский яхтенный центр для студентов

Студенческий яхт-клуб с эллингом и базой появится на Петровской косе.

В Санкт-Петербурге на территории Петровской косы планируется строительство комплекса Межвузовского студенческого яхтенного клуба, который станет новой точкой развития яхтенного спорта. О реализации проекта сообщила пресс-служба Смольного.

Новый объект создается на базе исторической территории яхтенного спорта и предусматривает современное функциональное наполнение. Проект реализуется поэтапно и направлен на развитие студенческого и молодежного спорта в городе.

В рамках проекта предусмотрено строительство эллинга для размещения судов, корпусов спортивной подготовки и тренировочной базы. Также запланировано возведение встроенной электроподстанции и подземного гаража. Территорию обеспечат подъездными путями и инфраструктурой для комфортного посещения.

Отдельным пунктом проекта станет сохранение объектов культурного наследия, расположенных на участке. Они будут отреставрированы и приспособлены для нового функционального использования без утраты исторической ценности.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга