Инфраструктуру для парусного спорта создадут на Петровской косе

История парусного спорта в Санкт-Петербурге насчитывает много десятилетий, и вскоре он ожидает серьёзного обновления инфраструктуры. Всем жителям знаком знаменитый Санкт-Петербургский речной яхт-клуб, находящийся на Петровской косе. Это место, увековеченное в истории города и являющееся символом романтического и благородного занятия, привлекает взгляды прохожих своим яркостью и архитектурной уникальностью, олицетворяя собой эпоху советских строительных традиций.

Однако многолетняя эксплуатация привела к возникновению целого ряда технических проблем, нуждающихся в срочном устранении. Поэтому встал вопрос о модернизации существующего комплекса, в частности о реставрации главного здания яхт-клуба. О текущих планах рассказал председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь.

Антон Шантырь подчёркивает важность создания удобной, современной и безопасной среды для всех желающих заняться парусным спортом. Комплекс должен стать местом, доступным каждому, независимо от физических возможностей и финансовых ограничений.

На территории Петровской косы расположено Государственное образовательное учреждение "Олимпийские надежды", выпускники которого впоследствии становятся профессионалами в сфере физического воспитания и инструкторской деятельности.

Реализация идеи предусматривает превращение берега залива в идеальное пространство для отдыха и тренировок. Сюда войдет создание причала для стоянки яхт, зоны размещения плавсредств, возможность подъёма небольших лодок на сушу, а также строительство спортивной базы и тренировочной школы. Важно сохранить историческое наследие территории, включающее старинные постройки, придающие району особую атмосферу.

Например, основное здание яхт-клуба, спроектированное ко времени Олимпиады 1980 года, сохранило черты, характерные для проектов той эпохи. Тогда предполагалось проведение соревнований по парусному спорту в Ленинграде, однако в итоге они состоялись в Таллине, оставив нашим спортсменам лишь инфраструктуру для тренировок.

Ещё одно историческое сооружение на территории — Дом Ропса, относящийся к эпохе начала XX века. После реставрации в нём планируется открыть тематический музей парусного спорта.

Владимир Любомиров, президент Санкт-Петербургского парусного союза, подтверждает, что развитие парусного спорта требует наличия современной инфраструктуры. Количество желающих заниматься этим видом спорта постоянно увеличивается, а развитие Петроградского района привело к созданию удобного жилого пространства рядом с зоной яхтинга.

Вместе с тем учебно-тренировочное заведение "Олимпийские надежды" испытывает нехватку элементарных удобств, таких как душевые комнаты и раздевалки. Необходимо обеспечить комфортные условия для учеников, занимающихся парусным спортом, а также для преподавателей и студентов межвузовского яхт-клуба.

Проект будущего комплекса ещё не разработан, но концепция уже сформулирована. Реализовать реконструкцию планируется к 2029 году, финансирование предусмотрено программой развития спорта в Петербурге, выделено около 21,2 миллиарда рублей. Одновременно предстоит решить организационные вопросы, такие как удаление несанкционированных строений и исследование состояния грунта на месте строительства.

