Старейший речной яхт-клуб Петербурга ищет новое место

Более 160 лет он базировался на Петровском острове.

Старейший речной яхт-клуб России, базировавшийся на Петровском острове с 1860 года, вынужден искать новое местоположение. Резиденты клуба направили коллективное обращение в Министерство спорта РФ, Росимущество и правительство Санкт-Петербурга с просьбой помочь в поиске подходящей локации. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Романов в своем Telegram-канале.

Как отмечают яхтсмены, перебазирование более сотни килевых крейсерских яхт и нескольких детских и взрослых парусных школ может привести к уничтожению клуба с богатейшей историей. Заявители просят рассмотреть возможность поэтапного ремонта с сохранением условий для хранения, обслуживания и эксплуатации судов, а также для тренировок спортивных команд.

"Задача очень сложная, с учетом того, что яхт-клубу нужна специфическая инфраструктура. Развитие парусного спорта требует внимания и усилий государства. Вопрос будет проработан совместно с федеральными и региональными органами власти" депутат Госдумы Михаил Романов

В качестве временного решения предлагается частный яхт-клуб рядом с промзоной в Горской, однако яхтсмены считают это место неподходящим, поскольку там вскоре начнется строительство туристического кластера "Санкт-Петербург марина".

Городские власти планируют возвести на Петровской косе спортивно-рекреационный кластер площадью более 50 тыс. кв. м в 2025-2029 годах стоимостью 20,9 млрд рублей. При этом территория реконструированного яхт-клуба останется городской собственностью.

Ранее Piter.TV сообщал, что яхта "Звезда" вернулась в Петербург после семилетнего плавания по Атлантике.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)