Стартовало проектирование студенческого яхт-клуба на Петровской косе

Проект реализуют по поручению президента России, работы включены в Адресную инвестиционную программу.

В Петербурге началось проектирование Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе, заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Проект реализуют по поручению президента России, работы включены в Адресную инвестиционную программу. На участке площадью около 13 гектаров создадут учебно-тренировочную базу, эллинг, гараж и многофункциональный комплекс.

Кроме того, в этом году также планируется прохождение государственной экспертизы, затем определят источники финансирования, сметную стоимость и сроки завершения работ.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Маршала Жукова благоустроят детскую и спортивную площадку.

Фото: пресс-служба Смольного