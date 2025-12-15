  1. Главная
Стартовало проектирование студенческого яхт-клуба на Петровской косе
Сегодня, 8:29
Стартовало проектирование студенческого яхт-клуба на Петровской косе

Проект реализуют по поручению президента России, работы включены в Адресную инвестиционную программу.

В Петербурге началось проектирование Межвузовского студенческого яхтенного клуба на Петровской косе, заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78". 

Проект реализуют по поручению президента России, работы включены в Адресную инвестиционную программу. На участке площадью около 13 гектаров создадут учебно-тренировочную базу, эллинг, гараж и многофункциональный комплекс. 

Кроме того, в этом году также планируется прохождение государственной экспертизы, затем определят источники финансирования, сметную стоимость и сроки завершения работ. 

Фото: пресс-служба Смольного 

