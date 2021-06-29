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Эвакуация выпускников с теплохода "Моя мечта" попала на видео

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Всех ребят и взрослых доставили на берег, никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения засняли эвакуацию пассажиров с теплохода "Моя мечта". Судно село на мель, и 78 пассажиров пришлось доставлять на берег с помощью катеров. 

После того, как все были эвакуированы, пассажиров посадили в автобусы и развезли по домам. Из 78 человек 63 — дети 16-18 лет. По предварительным данным, они праздновали выпускной. В пятом часу утра 29-го июня теплоход сел на мель напротив дома №42 на Смольной набережной. По словам судоводителя, это произошло из-за отказа двигателя. 

Ребят эвакуировали на Арсенальную набережную катера ПСС и МЧС. Никто не пострадал. Судовладелец и капитан дают свои показания. Транспортная прокуратура проводит проверку. 

Видео: Piter.TV

Теги: камеры, теплоход, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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