Эвакуация выпускников с теплохода "Моя мечта" попала на видео

Всех ребят и взрослых доставили на берег, никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения засняли эвакуацию пассажиров с теплохода "Моя мечта". Судно село на мель, и 78 пассажиров пришлось доставлять на берег с помощью катеров.

После того, как все были эвакуированы, пассажиров посадили в автобусы и развезли по домам. Из 78 человек 63 — дети 16-18 лет. По предварительным данным, они праздновали выпускной. В пятом часу утра 29-го июня теплоход сел на мель напротив дома №42 на Смольной набережной. По словам судоводителя, это произошло из-за отказа двигателя.

Ребят эвакуировали на Арсенальную набережную катера ПСС и МЧС. Никто не пострадал. Судовладелец и капитан дают свои показания. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Видео: Piter.TV