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Теплоход "Моя мечта" с подростками сел на мель во время прогулки по Неве

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Всех пассажиров эвакуировали на берег, пострадавших нет.

Прогулочное судно "Моя мечта" село на мель утром 29-го июня в акватории Невы. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, на борту находилось 85 человек, большинство из них — подростки.

Инцидент произошел в пятом часу утра на Смольной набережной у дома №42. 63-м пассажирам от 16 до 18 лет. 

Катера ПСС и МЧС эвакуировали пассажиров на берег. Кроме того, приехал автобус "Пассажиравтотранса". В автобусе разместили 78 человек, члены экипажа остались на борту. Розлива нефтепродуктов не зафиксировано.

По информации источника Piter.TV, на теплоходе праздновали выпускной учеников школы №79. По предварительным данным, судно не могло сдвинуться с места более часа. 

Видео: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Громов

Теги: мель, теплоход, эвакуация
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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