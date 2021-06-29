Теплоход "Моя мечта" с подростками сел на мель во время прогулки по Неве

Всех пассажиров эвакуировали на берег, пострадавших нет.

Прогулочное судно "Моя мечта" село на мель утром 29-го июня в акватории Невы. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, на борту находилось 85 человек, большинство из них — подростки.

Инцидент произошел в пятом часу утра на Смольной набережной у дома №42. 63-м пассажирам от 16 до 18 лет.

Катера ПСС и МЧС эвакуировали пассажиров на берег. Кроме того, приехал автобус "Пассажиравтотранса". В автобусе разместили 78 человек, члены экипажа остались на борту. Розлива нефтепродуктов не зафиксировано.

По информации источника Piter.TV, на теплоходе праздновали выпускной учеников школы №79. По предварительным данным, судно не могло сдвинуться с места более часа.

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