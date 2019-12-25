Названа предварительная причина, по которой теплоход с подростками сел на мель в Неве

Судовладелец и капитан дадут показания.

Судоводитель теплохода "Моя мечта", который сел на мель в Неве, назвал причину произошедшего. По его словам, отказал двигатель. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, ранним утром 29-го июня теплоход типа "Москва-10" сел на мель у дома №42 на Смольной набережной. Судно принадлежит ООО "Минхерц и Компания". На борту находились 85 человек, 63 из них нет 18 лет. По информации Piter.TV, ребята праздновали выпускной. Всех пассажиров эвакуировали на берег и развезли по домам на автобусах "Пассажиравтотранса". В 6 часов утра теплоход сняли с мели.

Транспортная прокуратура вызвала судовладельца и капитана для дачи показаний. Проверка продолжается.

Фото: пресс-служба СЗТП