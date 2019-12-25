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В Финском заливе столкнулись теплоход и гидроцикл
Сегодня, 20:38
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В Финском заливе столкнулись теплоход и гидроцикл

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Информации о пострадавших нет.

О происшествии на воде в Петербурге стало известно вечером в субботу, 26 июня. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в акватории Финского залива столкнулись гидроцикл и теплоход "Метеор-171" с семью пассажирами на борту. После столкновения теплоход продолжил движение, а гидроцикл получил повреждения и ошвартован на стоянку судов Центра ГИМС.

Информации о пострадавших нет. Проверку по факту происшествия проводит Северо-Западная транспортная прокуратура, ее сотрудники вызовут капитана теплохода для объяснений, при наличии оснований примут меры. 

Лодку, которая затонула в Средней Невке после столкновения с теплоходом 22-го июня, подняли со дна. Столкновение произошло с теплоходом "Нева-1" в 21:09 около 2-го Елагина моста. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: гидроцикл, сзтп, теплоход, финский залив
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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