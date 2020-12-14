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Затонувшую после столкновения с теплоходом лодку подняли со дна
Сегодня, 9:41
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Затонувшую после столкновения с теплоходом лодку подняли со дна

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Данные о количестве пассажиров у Государственной инспекции маломерных судов и судоводителя отличаются.

Лодку, которая затонула в Средней Невке после столкновения с теплоходом 22-го июня, подняли со дна. Кадры с маломерным судном опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Столкновения произошло с теплоходом "Нева-1" в 21:09 около 2-го Елагина моста. Накануне сообщалось, что на борту лодки было, предварительно, 7 человек. Судоводитель утверждает, что их было 6. Пассажиры не пострадали и самостоятельно выбрались на берег. Теплоход продолжил движение. 

Происшествие расследует транспортная прокуратура.

Фото: пресс-служба СЗТП

Теги: лодка, столкновение, теплоход
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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