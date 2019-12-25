СЗТП организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего петербуржца

По предварительной информации, 14-летний подросток переходил пути и был сбит локомотивом.

В понедельник, 11 октября, в 9:25 на железнодорожном переходе станции Царское Село погиб подросток, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, мальчик (2007 года рождения) переходил пути на железнодорожном переходе станции и был сбит встречным локомотивом. Сотрудники ведомства взяли дело на контроль и проводят проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства, исправность запрещающих знаков, безопасность самого перехода. В конце проверки будет дана оценка действиям ответственных за произошедшее лиц.

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Фото: Северо-Западной транспортной прокуратуры / телеграм