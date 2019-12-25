Петербургская полиция провела экскурс по истории становления железных дорог России

Школьники посетили музей железных дорог России, где узнали историю создания железнодорожного транспорта в стране.

В понедельник, 11 октября, в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (Петербург – Витебский ЛО) рассказали Piter.tv, что совместно с представителями Общественного совета рассказали школьникам об истории становления железных дорог России.

Ученики средней общеобразовательной школы №489 посетили музей железных дорог России, где узнали историю создания железнодорожного транспорта в стране.

Так, ребята теперь знают, что строительство железной дороги начали в Царском Селе: столицу (Петербург) связали с императорскими резиденциями в Царском Селе и Павловске. Помимо этого, официально первый случай травмирования человека произошёл в далеком 1830 году в Англии, при открытии железной дороги Ливерпуль – Манчестер. Один из местных жителей попытался перебежать пути перед приближающимся поездом, но споткнувшись упал. Спустя несколько секунд паровоз "Ракета", развивавший максимальную скорость всего 45 км/ч

наехал на него.

Школьникам рассказали, что сегодня железная дорога оснащена передовыми технологиями оповещения. Также работники полиции напомнили ученикам, чтобы избежать негативных последствий, нужно соблюдать элементарные правила безопасности: переходить магистраль только в установленных местах, снимать капюшон и наушники при приближении к дороге.

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

Фото: СПб-Витебский ЛО МВД России