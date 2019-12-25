Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости

Комплексы установят по указанным адресам на неделю.

В понедельник, 11 октября, комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости. Список также оказался в распоряжении редакции Piter.tv.

Комплексы будут установлены по 20 указанным адресам неделю: с 11 по 17 октября. Следующие адреса опубликуют через неделю.

Петербургских водителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

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Фото: Смольный, Pexels