Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости

В понедельник, 11 октября, комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости. Список также оказался в распоряжении редакции Piter.tv.
Комплексы будут установлены по 20 указанным адресам неделю: с 11 по 17 октября. Следующие адреса опубликуют через неделю.
Петербургских водителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.
Ранее мы писали, что Ленобласть готовится к третьей Спартакиаде ветеранов региона.
Фото: Смольный, Pexels
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