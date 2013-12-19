Ленобласть готовится к третьей Спартакиаде ветеранов региона

В понедельник, 11 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv о подготовке региона к третьей Спартакиаде ветеранов.
Соревнования назначили на 13-15 октября в поселке Петровское Приозерского района. Непрофессиональные спортсмены будут состязаться в плавании, комбинированной эстафете, шашках, настольном теннисе, лёгкой атлетике (кросс, стрельба из электронного оружия, дартс). Отмечается, что соревнования по гимнастике идут вне зачёта.
К участию приглашаются мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В каждой команде будет по пять участников (двое мужчин и три женщины).
Ранее мы писали, что в Орловском карьере прошли соревнования молодых казаков.
Фото: Pеxels
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