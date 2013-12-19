Ленобласть готовится к третьей Спартакиаде ветеранов региона

Соревнования пройдут в Приозерском районе.

В понедельник, 11 октября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv о подготовке региона к третьей Спартакиаде ветеранов.

Соревнования назначили на 13-15 октября в поселке Петровское Приозерского района. Непрофессиональные спортсмены будут состязаться в плавании, комбинированной эстафете, шашках, настольном теннисе, лёгкой атлетике (кросс, стрельба из электронного оружия, дартс). Отмечается, что соревнования по гимнастике идут вне зачёта.

К участию приглашаются мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В каждой команде будет по пять участников (двое мужчин и три женщины).

Ранее мы писали, что в Орловском карьере прошли соревнования молодых казаков.

Фото: Pеxels