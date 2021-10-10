В соревнованиях участвовали 10 команд.

Накануне, 10 октября, в Орловском карьере прошли соревнования молодых казаков по стрельбе, кроссу, эстафете и метанию ножей, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На спартакиаде встретились 10 команд, одна из которых состояла из девушек. Наравне со своими соперниками участницы брали в руки винтовки и не уступили в меткости. Курсант ВПЦ "Вымпел" Светлана Фомина уточнила, что форма всех делает равными и не делит на мальчиков и девочек – все выполняют одинаковую работу.

Для участников также подготовили историческую справку о казачестве в Петербурге и выставку национального казачьего костюма.

Ранее мы писали, что Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Фото: Хутор "Приморский" / Вконтакте