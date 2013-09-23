Юрий Чайка сообщил, что глава РФ поддержал его инициативу.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений. Такое заявление на Евразийском форуме молодежи "Казачье единство — 2021" сделал полпред лидера РФ по Северо-Кавказскому ФО Юрий Чайка. По словам политика, казаки должны стать территориальным подразделением вневедомственной охраны.

Батальоны будут созданы именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать. Юрий Чайка, полпред главы РФ

Напомним, что с соответствующей инициативой Чайка выступил в марте. Он рассказал о намерении привлекать казаков к охране и защите государственных объектов, а также населения. Чайка уверен, что терские казаки могли бы сотрудничать с представителями Минобороны и Росгвардии.

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Фото: Kremlin.ru