Челябинский губернатор Текслер доложил Путину о ситуации с природными пожарами в регионе

Челябинский губернатор Алексей Текслер доложил российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с природными пожарами в регионе. Глава государства принял доклад чиновника по телефонной линии. О разговоре сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Губернатор проинформировал о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната. Путин поручил сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ситуация находится на контроле у правительства России, администрации президента Путина и управления делами Кремля. Будут приняты меры по обеспечению дальнейшего летнего отдыха детей в пострадавшем регионе. Они отправятся на Черноморское побережье.
Один человек стал жертвой лесных пожаров в Челябинской области.
Видео: Вконтакте / Челябинская область
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