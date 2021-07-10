Челябинский губернатор Текслер доложил Путину о ситуации с природными пожарами в регионе

Правительство РФ и региона примут меры по помощи пострадавшему населению.

Челябинский губернатор Алексей Текслер доложил российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с природными пожарами в регионе. Глава государства принял доклад чиновника по телефонной линии. О разговоре сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Губернатор проинформировал о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната. Путин поручил сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ситуация находится на контроле у правительства России, администрации президента Путина и управления делами Кремля. Будут приняты меры по обеспечению дальнейшего летнего отдыха детей в пострадавшем регионе. Они отправятся на Черноморское побережье.

Один человек стал жертвой лесных пожаров в Челябинской области.

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