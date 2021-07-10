Мужчина отказался эвакуироваться из населенного пункта, до которого дошел огонь.

Один человек стал жертвой лесных пожаров в Челябинской области. Об этом на оперативном совещании рассказал глава региона Алексей Текслер. Чиновник заметил, что трагедия произошла в тот момент, когда пламя перекинулось на населенный пункт. Погибший ранее отказался эвакуироваться из здания.

К сожалению, есть жертвы. В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован. Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Напомним, что ранее стало известно о том, что за медицинской помощью из-за лесных пожаров обратились 18 местных жителей. В пятницу пламя распространилось на поселки Джабык и Запасное. Там сгорели 72 строения, включая 46 жилых.

В результате взрыва газа в Новосибирске пострадали два человека.

Фото и видео: Telegram / Mash