Площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тыс. га

С огнем борются более 630 человек состава ГУ МЧС.

Площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч га. Об этом рассказали представители экстренного ведомства ГУ МЧС РФ по региону. Информация актуальна на 06 часов утра по московскому времени. Пламя распространяется по трем районам.

Специалисты эвакуировали с территории более 350 жителей, включая 150 несовершеннолетних граждан. В пунктах временного размещения людей обеспечили всем необходимым.

Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Остальные уехали к родственникам. пресс-служба ГУ МЧС

Тушение огня сопровождается высокими температурами воздуха, а также усиленным ветром, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Экстренная служба увеличила группировку личного состава и спецсредств. На борьбу с пламенем брошены силы свыше 630 человек, задействована авиация МЧС - несколько Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

Лесные пожары в Челябинске подбираются к новым населенным пунктам.

Фото: Piter.tv