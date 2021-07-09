Лесные пожары в Челябинске подбираются к новым населенным пунктам

Огонь от лесного пожара в Челябинской области перекинулся на населенный пункт Запасное Карталинского района. Повреждены шесть жилых и два дачных строения, сообщили в МЧС. Еще два очага тушат в Карагайском бору, который относится к категории особо охраняемых территорий.

Ранее огонь повредил свыше 60 зданий, в том числе жилых домов, в челябинском поселке Джабык. Ранее СМИ сообщали, что под угрозой оказалось и известное село Париж.

Глава МЧС поручил нарастить группировку для борьбы с пожарами в Челябинской области, туда направлен его заместитель. В данный момент движение по некоторым дорогам региона перекрыто. Известно, что возбуждено три уголовных дела.

Тяжела ситуация со стихией и в Якутии. Там собирались вызвать искусственные дожди для борьбы с огнем.

Видео: Telegram / Видач