В Якутии собираются вызвать искусственные дожди для борьбы с лесным пожаром

Всего сейчас на территории Якутии действуют более 300 пожаров.

В Якутии лесной верховой пожар подошел на расстояние в полтора километра к населенному пункту Кюерелях, который расположен в Горном районе. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на оперштаб региона.

По данным СМИ, для ликвидации огня планируется привлечь самолет Ан-26 "Циклон".

В оперштабе отмечают, что в настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

Сейчас на территории Якутии действуют более 300 пожаров. В их тушении задействованы более двух с половиной тысяч человек.

Напомним, Правительство России выделит более 2,5 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах. Большая часть этих средств предназначена для 25 регионов государства. Кроме того, на них предполагается организовать наблюдение с земли и воздуха, чтобы эффективнее бороться с огнем и предотвращать его распространение.

Ранее в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар.

Видео: Youtube/Love story Yakutsk