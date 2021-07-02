Огонь захватил 90% деревни Луттон.

Лесной пожар уничтожил деревню в Канаде, где была зафиксирована почти 50-градусная жара. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CBC. По информации прессы, практически ликвидирован населенный пункт с названием Луттон, который располагается в провинции Британская Колумбия. В этом регионе в текущем году зафиксирован абсолютный температурный рекорд за всю историю страны. На этой недели показатели термометров поднялись до отметки в 49,6 градусов по Цельсию.

Пожарная служба уточнила, что огонь захватил свыше 90 процентов строений населенного пункта. В частности пострадал медицинский пункт и полицейское отделение. Деревню пришлось покинуть более тысячи жителей. На сборы у них было не более 15 минут из-за быстрого распространения пламени. Часть населения до сих пор не вышла на связь с пожарными.

Напомним, что сейчас в Британской Колумбии бушуют 26 лесных пожаров. Сотни домохозяйств получили приказы об эвакуации.

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Видео: Facebook / 2 Rivers Remix Society