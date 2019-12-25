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МЧС предупреждает о пятом классе пожароопасности в Ленобласти
Сегодня, 16:53
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МЧС предупреждает о пятом классе пожароопасности в Ленобласти

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В регионе повышается вероятность возникновения природных пожаров и развития их до крупных.

Региональное управление МЧС предупреждает отдыхающих и жителей Ленинградской области о пятом классе пожароопасности из-за сложившейся гидрометеорологической обстановки. С 25 июня могут возникать природные пожары, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Население просят воздержаться от посещения лесов региона. Кроме того, по статистике, в девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров является человек. Поэтому спасатели в очередной раз напоминают, что разводить костры в ветреную и сухую жаркую погоду запрещено. Также нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках, на торфяниках и вблизи стогов сена. Помимо этого сотрудники МЧС обращают внимание, что тление в корнях или гнилой сердцевине может перерасти в лесной пожар.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 25 июня ожидается до +32 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, лесной пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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