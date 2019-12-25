Хозяйка квартиры и рабочий госпитализированы с ожогами.

В результате взрыва газа в Новосибирске пострадали два человека. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. По информации от экстренной службы, после произошедшего очевидцы заметили пожар. Диспетчер получил наводку в 12:10 по местному времени (в 08:10 по московскому времени). По предварительной версии случившегося - разгерметизировался газовый баллон.

Ранения получили хозяйка квартиры (она получила ожоги ног) и еще один мужчина, который проводил сварочные работы в помещении (ожоги рук). Взрыв произошел в однокомнатной квартире н первом этаже девятиэтажного жилого здания в Ленинском районе по по адресу пер. 1-й Римского-Корсакова.

Огонь распространился на территорию в 0,2 квадратных метра. Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр после медицинского осмотра. Взрывом в помещении выбило оконную раму, а также входную дверь. Соседние квартиры не пострадали.

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Фото: Piter.tv