В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что пострадали жилые здания и садовые домики. В пунктах временного размещения остаются 179 человек, из которых 128 - несовершеннолетние.
Ранее стало известно, что общая площадь возгорания составила 14 тысяч гектаров. Огонь распространился по трем районам области. В поселках Джабык и Запасное загорелись десятки домов и дач. Ликвидация огня осложняется аномальной жарой и сильным распространением ветра.
В борьбе с пламенем участвуют более 600 человек личного состава, 142 единицы спецтехники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда.
Фото: Piter.tv
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