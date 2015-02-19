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В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение
Сегодня, 9:52
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В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение

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Огонь тушат на 14 тысячах гектаров.

В Челябинской области лесные пожары уничтожили 71 строение. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что пострадали жилые здания и садовые домики. В пунктах временного размещения остаются 179 человек, из которых 128 - несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что общая площадь возгорания составила 14 тысяч гектаров. Огонь распространился по трем районам области. В поселках Джабык и Запасное загорелись десятки домов и дач. Ликвидация огня осложняется аномальной жарой и сильным распространением ветра. 

В борьбе с пламенем участвуют более 600 человек личного состава, 142 единицы спецтехники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда. 

Фото: Piter.tv

Теги: лесные пожары, челябинская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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Чернов Виктор
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