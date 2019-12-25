На набережной Макарова ушло на дно старое судно

Чтобы его достать, к набережной пригнали кран.

Днем 4 марта жители Василеостровского района сообщили о затонувшем судне на набережной Макарова. Информация появилась в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Старое, ржавое и все в пробоинах судно ушло на дно в Малой Неве. Чтобы его достать, к набережной пригнали кран. Специалисты выкачали из судна воду, а после достали его со дна реки.

В Комитете по природопользованию сообщили, что есть угроза разлива топлива. На место происшествия направили экологическую аварийную группу ГУП "Пиларн".

Ранее возле яхт-клуба на Петровской косе подтопило катер Росприроднадзора.

Фото: ВКонтакте / "Неизданное | Санкт-Петербург"