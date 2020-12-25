Возле яхт-клуба на Петровской косе подтопило катер Росприроднадзора

Судно осело на 15 сантиметров выше ватерлинии.

Судно Росприроднадзора, находящееся на зимовке возле яхт-клуба на Петровской косе, подтопило. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной случившегося специалисты назвали температурные колебания. Из-за них произошло частичное поступление воды в трюм машинного отделения через кингстоны. В результате судно осело на 15 сантиметров выше ватерлинии.

Сотрудники "ФГБУ Балттехмордирекция" оперативно откачали воду из трюма и восстановили осадку катера. Теперь на судне организовано круглосуточное дежурство.

Угрозы загрязнения топливом акватории Малой Невки нет, поскольку топливные баки судна были пустыми.

Ранее массовая авария перекрыла проезжую часть на проспекте Стачек.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры