В автобусах Петербурга могут внедрить постоянную систему оценки водителей пассажирами

QR-коды и камеры помогут контролировать водителей общественного транспорта в Петербурге.

В Петербурге намерены ужесточить контроль за водителями общественного транспорта после выявления случаев использования мобильных телефонов во время движения. Виновных уже привлекли к ответственности, однако в Комитете по транспорту считают необходимым принять дополнительные меры для повышения безопасности пассажиров.

Этот вопрос обсудили на встрече с участием врио председателя комитета Алексея Гончарова, его заместителя Дениса Усанова, руководителя СПб ГКУ "Организатор перевозок" Виталия Войнова и представителей компаний-перевозчиков.

Гончаров заявил о необходимости разработать дополнительные меры контроля. Усанов, в свою очередь, предложил вести учет нарушений отдельно по каждому водителю, отслеживать его самочувствие и психологическое состояние, а также назначить ответственных за эту работу.

В качестве одного из инструментов контроля в автобусах Красносельского района тестируют систему "Голос пассажира". С помощью QR-кода в салоне пассажиры могут оценить работу водителя и оставить отзыв. Программа автоматически определяет рейс по данным ГЛОНАСС, а при поступлении жалобы к обращению добавляется запись с камер наблюдения.

Глава "Организатора перевозок" Виталий Войнов предложил сделать такой механизм постоянным и распространить его на весь наземный общественный транспорт Петербурга. По его мнению, это позволит разбирать конкретные случаи нарушений и предотвращать их повторение.

Кроме того, перевозчикам поручено усилить проверки перед началом смены, контролировать техническое состояние транспорта и следить за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту