За неделю в Петербурге к врачам из-за укуса клещей обратились 815 человек

За неделю зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и 22 случая заболевания клещевым боррелиозом.

За неделю (со 2 по 8 июня) в медицинские организации Петербурга из-за клещей обратились 815 человек, в том числе 104 ребенка. Статистику представила пресс-служба городского Роспотребнадзора.

Всего в черте города от укусов пострадали 110 человек (Курортный район – 31 случай, Пушкинский – 20, Красносельский – 13, Приморский – 12, Выборгский – 7, Фрунзенский – 5, Колпинский, Московский и Калининский – по 4, Петродворцовый и Красногвардейский – по 3, Невский и Кировский – по 2).

За неделю зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом и 22 случая заболевания клещевым боррелиозом. В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привито против клещевого энцефалита 1958 человек, в том числе 668 детей.

Ранее мы рассказывали, куда сдать клеща на анализ в Петербурге.

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