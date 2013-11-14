Куда сдать клеща на анализ в Петербурге

В Петербурге и Ленобласти с наступлением тёплого времени года активизировались клещи. Piter.TV создал памятку, где рассказал, что нужно делать при присасывании клеща и куда можно сдать насекомое для анализа.

Как снять клеща

Роспотребнадор по Петербургу напоминает, что удалить клеща лучше всего у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Так как снимать клеща нужно очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок.

Однако, если нет возможности поехать к врачу, то важно соблюдать данные рекомендации :

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Куда сдать клеща на исследование в Петербурге

Проверить клещей на наличие возбудителей клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза можно по следующим адресам:

Адреса лабораторий предоставлены Роспотребнадзором

Есть несколько требований к тому, как нужно сдавать клеща на исследование.

- извлеченного клеща необходимо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым, поместить в закрытые крышками контейнеры для анализов с кусочком влажной ваты (или любой другой сухой флакон);

- привезти контейнер с клещом по адресу, где находится лаборатория (при обращении предоставить информацию о дате и территории, на которой произошло присасывание клеща, контактный телефон);

- если приехать в тот же день не получается – поместите контейнер с насекомым внутри в дверцу холодильника. Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 С. Но следует помнить, что введение противоклещевого иммуноглобулина осуществляется в первые четверо суток от момента присасывания клеща.

Также обращаем внимание на то, что по данным Роспотребнадзора, от лиц, самостоятельно снявших клеща с себя и доставивших его в лабораторию, исследование осуществляется на договорной основе.

Роспотребнадзор

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