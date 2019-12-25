За неделю от укусов клещей в Петербурге и Ленобласти пострадали 347 человек

За первую неделю мая в медицинские учреждения Петербурга и Ленинградской области обратились 347 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них 61 ребенок. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В Ленобласти с 30 апреля по 6 мая к врачам по поводу укусов пришли 118 человек, включая 22 ребенка.

По данным ведомства, клещи активнее всего проявляют себя в восточных районах Ленобласти — Подпорожском и Тихвинском. Однако они уже появились и в Гатчинском округе и Кингисеппском районе. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что случаев клещевого энцефалита не зафиксировано. Однако за неделю в Ленобласти зарегистрировали два случая клещевого боррелиоза.

