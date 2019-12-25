Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в деле мужчины, ударившего ножом прохожего и укусившего полицейских

Петербургская прокуратура занимается делом мужчины, который ударил прохожего ножом, а после приезда полицейских, укусил их.

Прокуратура Кронштадтского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, осенью прошлого года в Кронштадте обвиняемый находился рядом с местным магазином в нетрезвом состоянии. В этот момент у него завязался конфликт с прохожими, а одного из них он ударил ножом и причинил тяжкий вред здоровью.

На место происшествия приехала полиция. Обвиняемый не хотел ехать в участок, поэтому одному полицейскому он ударил в глаз, а двух других укусил.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV

