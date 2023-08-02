Полиция задержала десятки нелегальных мигрантов в ходе рейда в Мурино и Кудрово

Населённые пункты были выбраны в связи с плотной жилой застройкой и возникновением конфликтных ситуаций, в которых нередко участвуют выходцы из зарубежных стран.

Во Всеволожском районе Ленобласти проходит рейд по соблюдению миграционного законодательства. В рамках мероприятий полицейские задержали десятки нелегалов в Мурино, Кудрово и Буграх. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Населённые пункты были выбраны в связи с их плотной жилой застройкой и возникновением конфликтных ситуаций, в которых нередко участвуют выходцы из зарубежных стран. Особое внимание в ходе проверки сосредоточили на заведениях общепита, а также на стоянках таксомоторного транспорта.

Все задержанные нелегальные мигранты были доставлены в отдел полиции: их привлекли к административной ответственности. Сегодня, второго августа, правоохранители навестят места компактного проживания иностранцев.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники СК провели рейд в четырёх петербургских хостелах с нелегальными мигрантами.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти