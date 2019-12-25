Сотрудники СК провели рейд в четырёх петербургских хостелах с нелегальными мигрантами

На данный момент к уголовной ответственности удалось привлечь 9 человек.

Следователи провели обыски в четырёх петербургских хостелах. Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела об организации нелегальной миграции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, группа иностранцев совместно с петербуржцами организовала постановку граждан соседних республик на миграционный учет по фальшивым документам. На данный момент к уголовной ответственности удалось привлечь 9 человек.



Все хостелы, в которых прошла проверка, находятся в Красногвардейском районе. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также будут установлены физические и юридические лица, которые оказывали нелегальные услуги мигрантам. Расследование продолжается.

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Фото: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб