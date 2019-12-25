Таможенника в Ленобласти задержали за получение взятки в 170 тысяч рублей

Расследование в отношении бывшего сотрудника таможни завершено. Его обвинили в получении взятки с вымогательством

Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленобласти

Ему предъявляют обвинение в получении взятки с вымогательством, что предусмотрено пунктом "б, в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере).

По версии следствия, бывший сотрудник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Кингисеппской таможни требовал взятку в размере 170 000 рублей от представителя коммерческой организации за согласование документов в таможенном управлении.

Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сразу после получения взятки.

На текущий момент следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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