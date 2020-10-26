СК возбудил уголовное дело в отношении Росприроднадзора по делу о намыве Васильевского острова

По версии СК, они не изучили подробно градостроительные планы.

В среду, 12 июля, СК возбудил уголовное дело против Росприроднадзора по делу, связанному с "северным" намывом. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

Следственный комитет утверждает, что сотрудники Росприроднадзора превысили должностные полномочия при согласовании строительства на намывной части Васильевского острова. В частности, по версии СК, они не изучили подробно градостроительные планы.

Кроме того, следствие считает, что заключение госэкспертизы, согласованное с компанией "Балтморпроект", не обосновано.

Ведь строительство сопровождается пылением, вредными выбросами от технологических операций, а также от работы техники и механизмов. Пресс-служба СК

Ранее мы сообщали о том, что суд признал незаконными действия СК на намыве Васильевского острова.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу